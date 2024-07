Ostry hejt internautów na Monikę Lewczuk! A to wszystko za sprawą jej występu w programie Kuby Wojewódzkiego. Młoda wokalistka nie poradziła sobie najlepiej z pytaniami dziennikarza, który wyraźnie z niej kpił. Całą sytuację skomentowała Karolina Korwin Piotrowska, która nie zostawia suchej nitki na artystce.

Monika Lewczuk już na samym początku rozmowy z Kubą zaznaczyła, że nie ma tremy przed takimi występami, a czuje tylko ekscytację. Wojewódzki szybko wyprowadził ją z błędu, pytając czy jest ważne to, o czym śpiewa na swojej płycie. Lewczuk trochę się zapętliła w odpowiedzi:

Kuba jej przerwał:

Jednak to nie wszystko. Seria pytań Wojewódzkiego zestresowała Lewczuk:

Kiedy Monika zaprotestowała i zaczęła domagać się pytań o płytę, Wojewódzki powiedział:

Występ Moniki wzbudził sporo emocji wśród internautów. Głos w sprawie zabrała również Korwin Piotrowska, która na Facebooku napisała:

Ojejej, jacy wszyscy dzisiaj oburzeni, że on taki niedobry a ona taka bezdennie głupia. jakie to smutne. tak, idzie do programu KW i myśli bidna, że ja o muzykę zapytają. bo przecież jest wielką gwiazdą, prawda? co prawda połowa Polski się w ogóle o niej dzieki temu "złemu" programowi dowiedziała i wielka gwiazda, zupełnie przy okazji pokazała, że zdania jednego, prostego w języku ojczystym ułożyć nie umie, ale co tam. co nie dokombinuje to dowygląda a fejm na Pudelku i tak jest. KW to nie moja bajka. ale udawanie teraz oburzenia… - napisała dziennikarka na Facebooku.