W Beverly Hills odbyła się 81. gala rozdania "Złotych Globów" za 2023 rok, podczas której nagrodzono najważniejsze produkcje filmowe i serialowe oraz najlepszych twórców minionego roku. Najwięcej statuetek zdobył film "Oppenheimer" (pokonując w ten sposób "Barbie" nagrodzoną dwoma statuetkami) oraz serial "Sukcesja". Szansę na Złotego Globa miała również Taylor Swift za swój film dokumentalny "Taylor Swift: The Eras Tour". Nie dość, że nie zdobyła nagrody, to jeszcze została nieco upokorzona przez prowadzącego. Zobaczcie, co się stało!

Taylor Swift upokorzona na Złotych Globach!

W tym roku galę "Złotych Globów" poprowadził komik Jo Koy, który przez cały wieczór pozwalał sobie na mocne żarty, balansujące na granicy dobrego smaku. Jedne z nich uderzył w obecną na gali Taylor Swift. Nie jest tajemnicą, że chłopakiem artystki jest Travis Kelce, zawodnik futbolu amerykańskiego Kansas City z NFL. Gwiazda często więc pojawia się na jego meczach, a kamery od razu kierują swoją uwagę na nią, co można oglądać w trakcie rozgrywek na wielkich telebimach. I to właśnie do tych sytuacji nawiązał Koy!

Jo Koy w pewnym momencie gali postanowił nawiązać do Taylor Swift i jej związku z gwiazdorem NFL, oczywiście w nieco złośliwy sposób:

Jaka jest największa różnica między Złotymi Globami i NFL? Na Złotych Globach kamery rzadziej pokazują ujęcia z Taylor Swift zażartował

Publiczność oczywiście wybuchła śmiechem, sama Taylor już nie! Kamery niemal natychmiast uchwyciły jej reakcję. Widać było, że Swift jest mocno zażenowana, a jej mina wyraża wszystko.

Co ciekawe, większość internautów uważa, że żart prowadzącego był mocno nie na miejscu:

Nie ma obowiązku śmiać się z żartu, który nie jest zabawny.

Chodzi raczej o to, że to nie było zabawne. Podobnie jak wszystkie inne jego żarty

Jej wzrok poraża, nic dziwnego. piszą fani

Rzeczywiście, Taylor zachowała zimną krew, ale jej mina i tak jest już hitem w sieci. Zobaczcie nagranie niżej!

