Michał nie miał litości dla Bernadetty w "Love Never Lies". Wciąż utrzymuje: “Czułem obrzydzenie”

Paula płakała przez zachowanie Michała w "Love Never Lies". Bała się, że przez jego wrogie nastawienie do Bernadetty ludzie źle go odbiorą. Teraz, gdy wciąż utrzymuje: "Nie podobała mi się w ogóle i co miałem powiedzieć"? Paula postanowiła wytłumaczyć jego słowa: "Od razu sprostuję".