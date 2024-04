W ostatnim odcinku hitowego formatu Polsatu sama Iwona Pavlović zdecydowała się ukłonić przed Roksaną Węgiel po jej tanecznym występie. Wszystko wskazuje na to, że 19-latka dojdzie do finału, a razem ze swoim tanecznym partnerem zdradzili, na co chcieliby przeznaczyć wygraną.

Roxie Węgiel już wie, co zrobi z wygraną z "Tańca z gwiazdami"

Roksana Węgiel i Michał Kassin mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby wygrać "Taniec z gwiazdami". Jurorzy są zachwyceni ich umiejętnościami na parkiecie, a fani mocno trzymają za nich kciuki i wysyłają na nich sms'y. Ostatnio Roksana Wegiel i jej akrobacja zachwyciły w "Tańcu z gwiazdami" samą Iwonę Pavlović, która razem z resztą jury przyznała parze "cztery dziesiątki".

Finał "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a widzowie nie mają wątpliwości, że to właśnie Roksana Węgiel w nim zatańczy. Para walczy nie tylko o Kryształową Kulę, ale również o 150 tysięcy złotych. W rozmowie z "Jastrząb Post" młoda wokalistka została zapytana o to, co zamierza zrobić z wygraną, jeżeli uda się jej zwyciężyć.

Jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, ale wydaje mi się, że znaczącą część tej kwoty przeznaczyłabym na cele charytatywne. Jeszcze nie mam tego sprecyzowanego, ale myślę, że na dzieci, które tego potrzebują dużo bardziej niż ja — powiedziała Roxie Węgiel.

Na to samo odpowiedział taneczny partner Roksany Węgiel, który ma nieco inne plany związane z nagrodą:

Ja bym zabrał wszystkich moich przyjaciół i znajomych na jakąś wypasioną kolację i zrobił imprezę, żeby sobie odbić czas, który teraz ucieka nam razem. Nie mam bardzo sprecyzowanych celów, bo ja też wychodzę z założenia ''że nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu''. Skupiamy się na programie i na tym, żeby to był super czas i przygoda i żebyśmy my stąd wyszli i byli z siebie zadowoleni, usatysfakcjonowani, żebyśmy mieli poczucie że zrobiliśmy dobrą pracę. — zdradził Michał Kassin.

W najbliższą niedzielę para będzie musiała wykonać aż dwa tańce na parkiecie, ale widzowie nie mają wątpliwości, że ponownie oczarują jury i widownię. A wy, kibicujecie Roksanie Węgiel i Michałowi Kassinowi w "Tańcu z gwiazdami"?

