Co w swoich torbach mają jurorzy "Idola"? Masę rzeczy - tych praktycznych i mniej! Elżbieta Zapendowska zdradza:

Mam taki stały zestaw niezbędnych przedmiotów, bez których nie ruszam się z domu, gdy muszę wyjechać na kilka dni. W mojej torbie zawsze są papierosy, karty do gry, odtwarzacz mp3, a przede wszystkim okulary i płyty mojego ukochanego Stevie’go Wondera.

Ewa Farna z kolei zawartość torby uzależnia od jej wielkości:

W zależności od tego, jak wielka jest moja torba - zestawy są przeróżne! (śmiech). Zawsze mam przy sobie telefon i portfel, ale to chyba nic dziwnego (śmiech). Staram się nie zapominać o balsamie do ust, grzebieniu, ładowarce, wodzie niegazowanej. Pakuję też notesik czy komputer. Gdy towarzyszy mi mój pies, zawsze mam przy sobie „opakowanie do spraw nieładnych”, bo trzeba po nim posprzątać. Wierzcie lub nie, ale staram się też zawsze przy sobie mieć jakiś długopis. Ludzie bywają niesamowici i potrafią mnie rozpoznać nawet bez makijażu, w kapturze. W takiej sytuacji zamiast selfie, próbuję im wcisnąć autograf (śmiech).