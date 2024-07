1 z 8

Ewa Farna zachwyciła swoim wyglądem w ostatnim odcinku "Idola"! Jurorka talent-show Polsatu po raz kolejny postawiła na młodzieżowy look, który zdecydowanie pasuje 23-letniej piosenkarce. Ewa Farna zaprezentowała się w różowej kurtce, białej luźnej koszulce i modnymi dżinsami ze znanej sieciówki. Identyczne spodnie możecie kupić w sklepie New Look już za ok. 140 złotych. Look Ewy uzupełniły szpilki dobrane pod kolor kurtki. Naszym zdaniem wyglądała świetnie!

Zobaczcie, jak Ewa Farna prezentowała się w ostatnim odcinku "Idola"! Zapraszamy do naszej galerii.

