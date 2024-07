Już 17 maja wielki finał show "Agent-Gwiazdy". W finale zmierzą się ze sobą - Antek Królikowski, Macademian Girl i Hubert Urbański. Kto okaże się agentem? Czy pozostali uczestnicy dobrze wytypują agenta? Okaże się już we wtorek, ale fani show mają kilka teorii na temat tożsamości agenta. Najwięcej z nich stawia na... Antka Królikowskiego! Dlaczego?

Antek Królikowski jest agentem?

Antek Królikowski odpadł z programu już w pierwszym odcinku, ale w kolejnym został przywrócony do show. Sylwia Szostak podczas jednej z konkurencji uwolniła go i Antek znów dostał szansę walki o główną nagrodę w programie. Jak się okazuje, podobny pomysł został wykorzystany w kilku zagranicznych edycjach m.in. holenderskiej. Uczestnik został przywrócony do programu trochę później niż Antek, ale w przeciwieństwie do polskiego aktora nie wykorzystał swojej szansy i nie doszedł do finału. Polska edycja z udziałem gwiazd jest w całości kopią holenderskiej edycji z 2013 roku (WIE IS DE MOL?), która również była realizowana w RPA. Te same konkurencje czy sposób przekazywania informacji o tym, kto odpada ( w edycjach z Marcinem Mellerem to były koperty z piórkami, a teraz mamy komputer, na którym pokazuje się czerwony albo zielony kolor). Okazuje się zresztą, że jedna z uczestniczek programu - Macademian Girl oglądała holenderską edycję, więc wiedziała czego się spodziewać. W jednym z wywiadów została spytana, jak przygotowywała się do programu. Co odpowiedziała?

Miałam bardzo mało czasu na przygotowanie się do programu. Zdążyłam tylko obejrzeć kilka odcinków holenderskiej edycji, powiedziała Macademian Girl.

Jednak nie edycja holenderska najbardziej zainteresowała fanów programu, a australijska (THE MOLE), w której to osoba, która została przywrócona do programu, jak Antek Królikowski, okazała się agentem w show Agent-Gwiazdy! Na tej podstawie część fanów show uważa, że to właśnie Antek pełni rolę agenta. Czy tak jest naprawdę? Przekonamy się już we wtorek!

Komentarze fanów show Agent:

Macademian Girl o Antku:

Holenderska edycja Agenta:

Zdjęcia z holenderskiej edycji show Agent:

Edycja australijska:

