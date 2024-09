Antoni Królikowski jest na językach wielu od dawna. Aktor jest jeszcze formalnie mężem Joanny Opozdy, jednak niebawem na świecie pojawi się jego drugie dziecko z z Izabelą Banaś. Poród już lada chwila, a dotychczas fani nie wiedzieli czy prawniczka nosi pod sercem dziewczynkę czy chłopca. Teraz wszystko stało się jasne!

Wyszła na jaw płeć dziecka Królikowskiego

Antoni Królikowski od miesięcy toczy batalię z Joanną Opozdą. Para od dawna nie jest razem, jednak oficjalnie pozostają nadal w związku małżeńskim. Nie jest już tajemnicą, że Królikowski od jakiegoś czasu spotyka się z prawniczką Izabelą Banaś i to z nią spodziewa się dziecka. Para obecnie mieszka we Wrocławiu, czyli z dala od wszelkich medialnych eventów, na które Królikowski nie zamierza chodzić. Wygląda na to, że skupia się jedynie na swojej partnerce, która już niebawem trafi na porodówkę. Teraz portal Świat Gwiazd dowiedział się, jaką płeć przywitają na świecie Iza i Antek:

Nie mówi o tym publicznie, ale wśród znajomych to już nie jest tajemnica. Antek mówi per moje dziewczyny, zachwyca się, że będzie miał córeczkę, która lada chwila przyjdzie na świat - zdradza portalowi informator.

Okazuje się więc, że już niebawem na świecie pojawi się córka Antoniego Królikowskiego. Oznacza to, że będzie miał tak zwaną "parkę", ponieważ z Joanną Opozdą ma synka- Viniego. Póki co, nieznane jest imię dziewczynki, jednak ostatnio do sieci trafiło zdjęcie brzuszka Izabeli i wygląda na to, że już niebawem dziecko pojawi się na świecie, a już wtedy fani poznają imię malutkiej dziewczynki.

Warto wspomnieć, że to nie koniec radosnych wieści w rodzinie Królikowskich. Niedawno starszy syn Rafała Królikowskiego oświadczył się swojej wybrance. Niewykluczone więc, że niebawem odbędzie się ślub Piotra Królikowskiego- kto wie, może później będzie ślub Antka oraz Izabeli? Na ten moment zakochani zapewne skupiają się na narodzinach pierwszej pociechy.

Myślicie, że Antoni Królikowski zareaguje na medialne doniesienia dotyczące płci dziecka i potwierdzi, że czeka na narodziny córki?

