Maja Frykowska wystąpiła w pierwszym głośnym reality-show w Polsce, a jej udział odbił się w mediach szerokim echem. Po latach uczestniczka niejako odcięła się od tego, co mogliśmy zobaczyć w programie i zdecydowała się założyć rodzinę. Dziś Maja Frykowska jest mamą, a jej córka przyszła na świat w 2015 roku. Ta ważna rola w życiu zmieniła podejście celebrytki do wielu spraw. Mając za sobą doświadczenie udziału w reality-show pozwoliłaby córce na udział w podobnym programie? Mocna odpowiedź!

Maja Frykowska puściłaby córkę do reality-show? Stanowcza odpowiedź

Maja Frykowska w 2002 roku wzięła udział w programie "Big Brother" i błyskawicznie stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek. Po zakończeniu przygody z reality-show próbowała swoich sił jako prezenterka telewizyjna i zagrała epizodyczne role w kilku polskich serialach. Kilka lat temu zdecydowała się jednak przewartościować swoje życie, założyła rodzinę i została mamą. W 2010 roku Frykowska zdecydowała się też zmienić imię z Agnieszka na Maja, a także nawróciła się i mocno zbliżyła do Boga. Ostatnio Maja Frykowska pojawiła się na jednym z branżowych eventów i chętnie pozowała na ściance. Reporterka Party.pl Angelika Bielska, nawiązując do udziału Mai Frykowskiej w Big Brotherze" zapytała ją o to, czy pozwoliłaby córce na udział w tego typu programie. Jak wiadomo, w ostatnim czasie randkowe reality-show są prawdziwym hitem.

Zmieniło się bardzo, granice wszelkiego rodzaju są już przekroczone. (...) W wielu tych programach dzieją się rzeczy, które nie dają żadnych wartości temu młodemu pokoleniu i myślę, że to jest dobry moment, żeby to zmienić. powiedziała wprost Maja Frykowska

W żadnym reality moja córka nie wystąpi nigdy, bo to jest jednak ogłupiające i bardzo mocno obciążające. (...) Ja mając 46 łapię się za głowę i zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi dodała.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Mają Frykowską. Pamiętacie jeszcze jej udział w "Big Brotherze"?