W ostatnich miesiącach o Antku Królikowskim znów mówi się nieco więcej. Przede wszystkim aktor wrócił do pracy na planie, ale też zdaje się układać swoje życie u boku nowej ukochanej. Teraz dowiedzieliśmy się, że zakochani ponoć zdecydowali się na poważny krok.

Antek Królikowski podjął ważną decyzję

Ostatnie lata dla Antka Królikowskiego nie były łaskawe. Rozstanie z Joanną Opozdą w cieniu skandalu, powracająca wojna o alimenty czy problemy zdrowotne zdominowały rodzimą prasę, a w końcu ten postanowił na długi czas odsunąć od mediów. Chociaż dziś stara się układać swoje życie na nowo, a nawet udało mu się wrócić na plan, regularnie powraca jego spór z byłą żoną.

Mimo wszystko Antek coraz śmielej chwali się swoją nową ukochaną, niejaką Izabelą, a nawet zdarzyło mu się już zabrać ją na ściankę. Wciąż jednak para musi borykać się z nieprzyjemnymi komentarzami i ogromnym zainteresowaniem prasy. Okazuje się, że to zmotywowało ich do podjęcia ważnej życiowej decyzji.

Antek Królikowski z partnerką Instagram@antek.krolikowski

Jak donosi osoba z bliskiego otoczenia pary dla "Na żywo", zakochani ponoć postanowili spakować cały swój dobytek i wynieść się z Warszawy. Jako nowe miejsce zamieszkania wybrali rzekomo Wrocław!

Sława Antka okazała się bardzo uciążliwa. A we Wrocławiu mają spokój, nikt za nimi nie jeździ, nie sprzedaje ich do prasy - ujawnia tajemniczy informator ''Na żywo''.

Wybór lokalizacji nie był jednak przypadkowy, ponieważ Wrocław to rodzinne miasto Antka i spędził tam wiele lat. Przeprowadzka w to miejsce miała okazać się dla niego świetną okazją do odnowienia starych kontaktów. Co więcej, Królikowski ponoć przejął rolę przewodnika i chętnie pokazuje ukochanej najciekawsze miejsca.

Odnawia kontakty, pokazuje Izie swoje ulubione miejsca, chodzą na długie spacery. We Wrocławiu Antek wreszcie jest spokojny. Teraz to jego azyl. W nowym miejscu brakuje mu tylko synka, za którym bardzo tęskni - dodaje informator ''Na żywo''.

Antek Królikowski z partnerką AKPA/Piętka Mieszko