Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, przygotowuje się do kolejnego odcinka programu "Taniec z gwiazdami", który emitowany jest na antenie Polsatu. Jej partnerem tanecznym w show jest Filip Gurłacz, aktor z dużym doświadczeniem scenicznym. Duet już wzbudza ogromne zainteresowanie widzów, a ich współpraca zapowiada się niezwykle emocjonująco. Ich najnowsze zdjęcie wzbudza emocje wśród fanów!

Już jutro odbędzie się 7. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pary przygotowują aż dwa tańce, co sprawi podwójne emocje dla widzów Polsatu. Nie da się ukryć, że widzowie mają już swoje typy do finału show. Głośno mówi się o Kaczorowskiej i Gurłaczu, którzy na parkiecie radzą sobie naprawdę wybitnie! Poza tańcem między parą jest naprawdę dobra atmosfera i widać, że Agnieszka i Filip bardzo się polubili.

Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała się w drapieżnym wydaniu. Miała na sobie dwuczęściowy strój w panterkę składający się z krótkiego crop topu i asymetrycznej spódnicy. Stylizacja podkreśliła jej figurę i dodała pewności siebie. Tancerka pozuje u boku Filipa Gurłacza, a całość robi piorunujące wrażenie.

Zamierzamy napaść w niedzielę na bank…Bo jak nie my to kto…?! Dwa tańce to nie przelewki. I do tego jeszcze nasza chęć stawiania sobie większych wyzwań… My postaramy się zrobić najlepsze show… i jednocześnie wierzymy w Wasze wsparcie. Trzymajcie kciuki

- napisała Agnieszka.