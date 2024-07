Antek Królikowski skomentował swoją porażkę w programie "Agent Gwiazdy". Aktor, który odpadł już w pierwszym odcinku show, odwiedził studio Dzień Dobry TVN i opowiedział o tym, czy żałuje że wziął udział w wyprawie do Afryki. Prowadzący DDTVN próbowali dowiedzieć się, czy Królikowski wie już, która gwiazda wcieliła się w rolę agenta.

To jest tylko show telewizyjne. Ja unikam w życiu codziennym sportów ekstremalnych (...) Trochę czuję doła związanego z tym, że odpadłem. Ale też myślę, że tak miało być. Nie wiem, kto jest agentem, ale jak się dowiem, to bardzo chętnie sobie z nim porozmawiam po gwiazdorsku. Większości uczestników nie znałem wcześniej, polubiłem wszystkich. To są super ludzie, z którymi prawdopodobnie nigdy bym się nie poznał w innych okolicznościach niż w tych naszych afrykańskich. Cieszę się, że poznałem tych ludzi, że wziąłem udział w tym programie. Trochę mi nie poszło w pierwszym odcinku, no ale cóż... - powiedział Antek Królikowski.