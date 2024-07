Już 17 maja wielki finał programu "Agent-Gwiazdy". Do finałowej trójki dostali się - Hubert Urbański, Macademian Girl i Antek Królikowski. Kto wygra? Kto okaże się tytułowym agentem? Wszystko wyjaśni się już za kilka dni, ale my już dziś mamy dla was zwiastun finałowego odcinka show. A co w nim?

Zwiastun finału show Agent-Gwiazdy

Okazuje się, że ostatnia rozgrywka odbędzie się tam, gdzie zaczął się program czyli w Johannesburgu. Zawodnicy zawalczą o kolejne pieniądze do wspólnej puli, a jedna osoba z tej trójki czyli tytułowy agent będzie robić wszystko, żeby utrudnić im wykonanie zadania. Jednocześnie wszyscy będą się nawzajem obserwować i zdobywać informacje na temat agenta. Już w zwiastunie widać, że Macademian Girl i Antek Królikowski wciąż mają sojusz i robią wszystko, żeby ukryć zdobyte informacje przed Hubertem Urbańskim. Z zwiastunie padają też ostre słowa z ust Antka Królikowskiego, który stwierdził, że "Żeby być w finale trzeba być trochę ch****". Zobaczcie zwiastun finału programu "Agent-Gwiazdy"!

ZOBACZ: Hubert Urbański jest agentem?! Fani programu znaleźli na to dowód!

Macademian Girl w finale Agenta

materiał prasowy

Antek Królikowski w programie Agent

materiał prasowy