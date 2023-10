Antoni Królikowski wystąpił w kolejnej części komedii "Porady na zdrady". Do kin niedługo trafi film, a w sieci pojawiły się już pierwsze plakaty promujące. Internauci nie mają litości dla aktora, wciąż wypominając mu jego miłosne skandale, które aktualnie mają miejsce w jego życiu:

"Z czegoś trzeba żyć" i płacić żonie alimenty - czytamy w komentarzach.

Antek Królikowski na plakacie 2. części filmu "Porady na zdrady"

Antoni Królikowski nie ma łatwego życia w sieci. Odkąd rozstał się z Joanną Opozdą, wiążąc się z obecną partnerką, internauci nie mają dla niego litości. Niedawno głośno w mediach było o tym, że aktor ma nie płacić pieniędzy na synka. Z kolei Antoni Królikowski wyznał, że musiał sprzedać dom, by móc uregulować alimenty, co jego była skomentowała wymownym zdjęciem, które według fanów było nawiązaniem do jego prób tłumaczenia się.

Tym razem Antoni Królikowski znalazł się w ogniu krytyki nie bezpośrednio ze względu na rodzinne kłopoty, a film, który niedługo trafi do kin. Tak fanka skomentowała plakat filmu "Porady na zdrady 2" z udziałem Antoniego Królikowskiego.

Internauci nie szczędzili Antoniemu Królikowskiemu mocnych słów, a niektórzy nawiązali do ostatniej afery z alimentami:

- "Z czegoś trzeba żyć" i płacić żonie alimenty

- To nawet nie jest cringowo śmieszne, to nie jest w ogóle śmieszne. Wow brawo scenarzyści.

- O nie, Królikowski! Już nie obejrzę - czytamy w komentarzach pod zwiastunem.

Film "Porady na zdrady 2" trafi do kin już w sierpniu. Na ekranie poza Antonim Królikowskim zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, Piotra Gąsowskiego, Rafała Zawieruchę, Julię Kamińską, Barbarę Kurdej-Szatan czy Karolinę Chapko. W produkcji bohater Królikowskiego nie tylko będzie ratować czyjeś związki, ale również będzie walczył o swój. Jego filmową partnerkę zagra Karolina Chapko, która wcieli się w filmową Joasię. Niefortunny zbieg okoliczności?

