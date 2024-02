Małgorzata Ostrowska-Królikowska już za chwilę pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" i z pewnością będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony swoich bliskich. A co z jej wnukiem, Vincentem Królikowskim? Syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego pojawi się na widowni "Tańca z gwiazdami". To byłoby wielkie zaskoczenie. A jaka jest odpowiedź jego mamy? Już wszystko jasne!

Reklama

Vincent Królikowski pojawi się na widowni "Tańca z Gwiazdami"?

Już w marcu rusza kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", która jeszcze przed emisją wzbudza ogromne emocje, głównie za sprawą uczestników, a są to naprawdę gorące nazwiska polskiego show-biznesu: jak Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Gwiazda serialu "Klan" nie ukrywała, że to córka namówiła ja do udziału, bo wiedziała, że kocha taniec. Aktorka może liczyć na wsparcie bliskich oraz innych gwiazd. Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska udzielała jej nawet porad, o czym informował serwis Plejada.

Agnieszka bardzo mnie wsparła, jak się dowiedziała, że biorę udział w tym programie. Dała mi bardzo dużo ważnych rad, które zaczęłam stosować - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska dla Plejady.

A co z Joanną Opozdą? Aktorka też zamierza wspierać byłą teściową? Jeszcze niedawno zapewniała, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest dobrą babcią dla Vincenta.

Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale staram się być dojrzałą osobą, a przede wszystkim dobrym rodzicem. Pani Małgorzata chce uczestniczyć w życiu Viniego, a ja nie mam zamiaru jej tego utrudniać, bo jest dobrą babcią. Nie chcę, żeby mój synek był mieszany w sprawy dorosłych - mówiła kilka miesięcy temu Joanna Opozda w rozmowie z 'Super Expressem'.

To oznacza, że jest szansa, aby Joanna Opozda zabrała synka na widownię "Tańca z Gwiazdami", żeby mógł kibicować swojej babci Małgorzacie Królikowskiej-Ostrowskiej podczas tanecznych popisów na parkiecie? Sprawa jest już jasna. Aktorka zabrała głos.

instagram.com/asiaopozda

Zobacz także: Antoni Królikowski nie skasował zdjęć z Joanną Opozdą. Fani nie zostawili na nim suchej nitki

Zobacz także

Joanna Opozda w wywiadzie zdradziła, czy będzie oglądać "Taniec z gwiazdami", w którym pojawi się właśnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Odpowiedź mogła być tylko jedna:

Nie mam telewizji... Życzę wszystkiego dobrego, oczywiście. Raczej nie przyjdę na widownię - powiedziała aktorka w rozmowie z Jastrząbpost.pl.

VIPHOTO/East News

Czy Joanna Opozda zamierza mimo wszystko zabrać Vincenta na widownię "Tańca z gwiazdami"? Aktorka jest przekonana, że tego nie zrobi i ma na to wytłumaczenie:

Nie, bo ja chronię jego wizerunek - dodała Joanna Opozda.

Reklama

Wygląda więc na to, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie zobaczy ukochanego wnuka na widowni tanecznego show. Żałujecie?