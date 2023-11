Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 9 tuż po finałowym odcinku programu opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie i poinformował, że rozstał się z Magdą. Jedna z ulubionych par widzów ostatecznie zakończyła swoje małżeństwo.

Reklama

Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą napisał wprost Krzysztof.

Krzysztof i Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się!

Właśnie zakończył się finał kolejnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wygląda na to, że tylko jedna para nadal jest razem i chodzi o ulubieńców widzów, czyli Kornelię i Marka. Choć Krzysztof i Magda w finałowym odcinku też zapewniali, że łączy ich wielkie uczucie, to teraz okazuje się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Krzysztof "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 9 poinformował właśnie, że od 19 lipca już nie są razem z Magdą. Krzysztof nie zamierza zdradzać powodów tej decyzji i nie ujawnił też, kto ją podjął. Uczestnik zapewnia, że to jedyny jego komentarz w tej sprawie.

Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są nasze dalsze losy po podjęciu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować. napisał Krzysztof ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'

Instagarm ventix90

Zobacz także: Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się nowiną. Niebywałe, że tak szybko się udało

Jak fani zareagowali na tę zaskakująca decyzję? Pod oświadczeniem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy piszą:

Jestem w szoku...byłam pewna, że będziecie razem wytrwacie i będzie ten babyshower, ale wiadomo nic na siłę...

Błagam powiedz że to żart tak jak w finale, przecież to niemożliwe żeby taka para się rozstała

Wielka szkoda, ale Wy wiecie najlepiej, czy jesteście szczęśliwi, czy nie. Nie nam to oceniać

Reklama

Jesteście zaskoczeni, że Krzysztof tak szybko poinformował o rozstaniu?