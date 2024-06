Szefowa "Pytania na śniadanie" w rozmowie z mediami skomentowała najnowsze wyniki oglądalności programu. Niestety, jak informuje serwis wirtuealnemedia.pl śniadaniówka TVP w ostatnim czasie straciła widzów. Jak tłumaczy to Kinga Dobrzyńska? Szefowa programu stawia sprawę jasno. Zabrała również głos ws. konkurencji.

W ostatnich miesiącach w "Pytaniu na śniadanie" doszło do ogromnych zmian. Wraz z początkiem roku gruchnęła wiadomość, że zwolnili wszystkich z "Pytania na śniadanie"- z programem pożegnali się wówczas m.in. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Małgorzata Tomaszewska czy Ida Nowakowska. Dziś śniadaniówkę w Telewizyjnej Dwójce prowadzą nowe duety, a wśród nich znaleźli się: Katarzyna Dowbor, Beata Tadla, Robert Stockinger czy Tomasz Tylicki. Niestety, szybko okazało się, że zwolnienia odbiły się czkawką dla "Pytania na śniadanie", a wyniki oglądalności nie napawają optymizmem.

Jak informuje serwis Wirtualne Media w ostatnim czasie "Pytanie na śniadanie" straciło ponad 100 tysięcy widzów. Jak komentuje to szefowa śniadaniówki?

Kinga Dobrzyńska w rozmowie z serwisem tak tłumaczy przyczyny spadku oglądalności "Pytania na śniadanie".

Rok temu byliśmy w innym miejscu, zaszły zmiany na rynku. Nigdy nie porównuję się do tego, co było kiedyś. Skupiam się na teraźniejszości. Weszliśmy w bardzo wiele projektów, cykli. Dołączyło do nas sporo osób. Widzowie muszą się przyzwyczaić, a obecna sytuacja nie zniechęca nas do działania

komentuje szefowa śniadaniówki.