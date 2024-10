Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebowali konsultacji z ekspertką, by podzielić się emocjami, które im towarzyszą. Programowym małżonkom trudno jest się dogadać i wygląda na to, że na próżno szukać pomiędzy nimi tzw. "chemii". Agata przyznała wprost, że nie odpowiada jej fizyczność dobranego dla niej męża. To wyznanie nie spodobało się fanom:

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są oburzeni komentarzem Agaty na temat wyglądu Piotra

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chce rozwijać relacji z Piotrem. W rozmowie z ekspertką przyznała gorzko: "jestem z tym na takim etapie, że jak powiem, że fizycznie mi się nie podoba, że jest po prostu no za gruby, to go zranię no bo wiem, że mnie by to zraniło, więc nie chcę mówić tego tak wprost". Dodała również: "nawet powiedzmy, że wygląd nie jest idealny, to może byłoby to coś, a ja tego czegoś nie czuję". Widzowie są oburzeni sposobem, w jaki Agata wypowiedziała się na temat swoich odczuć względem Piotra i nie szczędzą jej gorzkich komentarzy:

Nie lubię oceniać innych, ale to w jaki sposób ta dziewczyna mówi o nim, jest niesmaczne. Jest tak pewna i zadufana w sobie, jakby sama była jakąś pięknością. Trochę pokory i samokrytyki

Straszna kobieta z niej jest. Piotrowi wytyka nieatrakcyjność a wystarczy, że naprawdę spojrzy na siebie. No komedia. Jest nieatrakcyjna z wrednym charakterem . Myślę że dalej będzie z mamusią mieszkać. Szkoda Piotra.

Pojawiają się również głosy wsparcia dla Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Komentujący wskazują, że uczestniczka ma prawo do wycofania się z relacji, która nie spełnia jej oczekiwań i nie powinna się naginać na siłę:

A ja jej współczuję. Wszyscy mają do niej pretensje, że nie podoba jej się gościu. Tak, ma prawo jej się nie podobać.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może liczyć na grupę osób, które wsparły go po wyemitowanym przez produkcję fragmencie:

(...) Są misiowaci, uczuciowi i ciepluchy! A jak jeszcze tacy rozsądni jak twój mąż to bierz rozwód! JA się z nim ożenię!!!

Szkoda go, naprawdę źle trafił

Zobaczycie ze Piotr po programie znajdzie miłość życia, już pewnie kobiety do niego piszą , a ona z tymi nawykami i okropnym charakterem będzie sama . Agatko , wagę zawsze można zmienić , ty też jesteś otyła kobieta ale oczywiście ty tego nie zauważasz, wolisz wytykać wady innym ..powodzenia w życiu. - pisali w komentarzach widzowie.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zrezygnowana w kwestii rozwijania relacji jest nie tylko Agata ale również jej mąż. Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma żal do Agaty, że nie rozmawia z nim o jego synu. Uczestniczka, tłumacząc się ze swojej obojętności przyznała, że najpierw wolała skupić się na poznawaniu męża a dopiero później myśleć o kolejnych etapach tej znajomości. Czy relacja Agaty i Piotra ma szansę zakończyć się sukcesem?

