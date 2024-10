Ekspertki dobrały Joannę i Kamila jako parę w 10. edycji ślubnego eksperymentu TVN. Niestety, ich życie po ślubie nie jest usłane różami... Po tym, jak w podróży poślubnej pojawiły się między nimi pierwsze sprzeczki, okazało się, że Joanna ma problem ze zbliżeniem się do partnera. Co na to Kamil?

To przekreśli związek Joanny i Kamila ze "ŚOPW"? W jednej sferze jest ciężko

Widzowie poznali już wszystkie małżeństwa 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a nawet towarzyszyli im w pierwszych chwilach po ślubie. Podczas gdy u Damiana i Agnieszki relacja rozwijała się pozytywnie, o pozostałych dwóch parach niestety nie można powiedzieć tego samego. Z kolei Piotr ze "ŚOPW" podpadł Agacie już podczas nocy poślubnej!

Temperatura uczuć nie była wysoka także u Joanny i Kamila, a w zwiastunie najnowszego odcinka widać, że sytuacja wcale nie ulegnie zmianie. Kamil zarzuci Joannie, że "nie traktuje go jako mężczyzny". Możemy się domyślać, że chodzi o niedopasowanie w fizycznym aspekcie związku:

Nie czuję, żebyś mnie traktowała jako faceta - zarzucił Joannie Kamil.

Co na to Joanna? Nie zaprzeczyła obserwacjom męża, a wręcz przeciwnie: przed kamerą skomentowała, że ma problem z fizycznym zbliżeniem się do partnera. Czyżby Kamil właśnie to chciał usłyszeć?

Na ten moment fizycznie u mnie to ciężko - wyjawiła przed kamerą jego żona.

Czy te trudności przekreślą szansę Joanny i Kamila na zbudowanie trwałej relacji? Tego nie wiadomo - jednak nie są to pierwsze problemy, których doświadczyli małżonkowie już po tym, jak powiedzieli sobie "tak".

Już podczas podróży poślubnej pojawiły się pierwsze spięcia między Kamilem i Joanną. Mężczyzna stanowczo wyznał, że nie chciałby, aby to jego partnerka podejmowała wszelkie decyzje w ich związku:

Nie pozwolę na to, żeby Asia decydowała o wszystkim w naszym związku, dlatego też troszkę musiałem na niej to wymusić. Troszkę się zmusiła do pójścia ten kawałek dalej - deklarował Kamil podczas podróży poślubnej.

Uczestniczka tymczasem nie ukrywała, że poczucie humoru męża nie jest dla niej zabawne - stara się jednak zachować adekwatnie do sytuacji i nie okazywać mu negatywnych emocji:

Mamy na pewno inne poczucie humoru (...) Ma też takie rzeczy, które mnie w ogóle nie śmieszą, a uśmiecham się, bo nie chcę, żeby komuś było niemiło - komentowała Joanna.

screen Player.pl/ Ślub od pierwszego wejrzenia

Na szczęście u innej z par w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sprawy mają się nieco bardziej pozytywnie. Damian i Agnieszka mówią wprost, że relacja układa im się jak najlepiej i oby tak było w przyszłości:

Nadajemy na tych samych falach i rozumiemy się bez słów - przyznał zachwycony Damian z show TVN.

A Wy? Komu w tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kibicujecie najbardziej? Myślicie, że relacja Joanny i Kamila ma szansę przetrwać?

