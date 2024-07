Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o dziewczynie Conana i zdradziła, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z Ewą. Największa gwiazda programu "Królowe życia" wyznała przed kamerą, co powiedziała jej partnerka syna. Czy Dagmara Kaźmierska wyobraża już sobie ślub Conana i jego ukochanej?

Dagmara Kaźmierska zdobyła ogromną popularność dzięki występom w programie "Królowe życia". W hicie TTV często towarzyszył jej ukochany syn. Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że to właśnie Conan jest dla niej najważniejszy i zrobi wszystko, żeby był szczęśliwy. Jakiś czas temu okazało się, że syn celebrytki jest zakochany. Teraz Dagmara Kaźmierska opowiedziała nam o relacji z partnerką syna i zdradziła, jak jest Ewa.

Ona mówi "pani Dagmarko ja wiem, że pani jest pierwsza, ja wiem, że jak pani by nie chciała to on by ze mną nie był". Ona tego nie ukrywa, ona mówi "dlatego ja kocham jego całym sercem, ale ja panią też bo ja muszę z panią dobrze żyć"- zdradziła Dagmara Kaźmierska. (...) Ona jest po prostu dama, mało jest takich jak moja Ewa.