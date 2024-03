Dagmara Kaźmierska obecnie jest pochłonięta treningami do "Tańca z Gwiazdami", jednak nigdy nie zapomina o swoich bliskich. Tym razem skierowała post do swojego jedynego syna - Conana! Musicie to zobaczyć.

Dagmara Kaźmierska dziękuje synowi. Wzruszające słowa

Dagmara Kaźmierska czerpie niebywałą satysfakcję ze swoich występów w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo niskich ocen jury "Królowa życia" jest zadowolona ze swoich pokazów i wciąż udoskonala umiejętności taneczne pod czujnym okiem Marcina Hakiela. Królowa może liczyć na wiele głosów i ciepłych słów od fanów, ale niewątpliwie największym wsparciem jest dla niej ukochany syn Conan, który w każdą niedzielę wspiera mamę na widowni "Tańca z Gwiazdami". Może liczyć również na bukiet kwiatów, który Conan zawsze rzuca na parkiet po zakończonym tańcu mamy.

Teraz Dagmara Kaźmierska postanowiła podziękować swojemu dziecku za wsparcie i poświęciła cały wpis Conanowi. Łzy wzruszenia napływają do oczu:

KOCHAM ŻYCIE, BO DAŁO MI CIEBIE KOCHAM CIE, BO JESTEŚ MYM ŻYCIEM. Synku, Ty wiesz… Dziękuję Wam też moi Kochani za wsparcie, miłość, sympatię i Wasze głosy całuję mocno - czytamy na Instagramie.

Warto wspomnieć, że syn Dagmary Kaźmierskiej odwiedza ją również na treningach do "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio przed naszą kamerą przyznał, że na próbach mama tańczy o wiele lepiej niż w programie, na żywo.

Przyznaje, że na próbach wygląda to lepiej, to prawda. Szczególnie ta cha cha z ostatniego odcinka wyglądała tysiąc razy lepiej na próbach. (...) Już nie wiem, na co zwalić, presja, jury może - powiedział Conan przed naszą kamerą.

Teraz Dagmara Kaźmierska przygotowuje się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Fani mogą domyślać się, że nowy występ będzie w klimacie latino. Wszyscy zapewne chcieliby zobaczyć ognistą rumbę w wykonaniu Dagmary i Marcina. Co zatańczy Kaźmierska i Hakiel w czwartym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"? Dowiemy się już w najbliższą niedzielę.

