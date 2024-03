Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że Conan jest dla niej najważniejszy na świecie. Chociaż zazwyczaj do życia ma podejście lekkoducha, wszystko co jest związane z jej jedynym synem traktuje śmiertelnie poważnie. Conan Kaźmierski aktualnie jest w szczęśliwym związku z Ewą, którą "Królowa życia" wręcz uwielbia. W nowym wywiadzie skomentowała jednak jego poprzednie związki. Czy Conan będzie miał jej to za złe?

Dagmara Kaźmierska o byłych dziewczynach Conana

Fanom "Królowych życia" nie trzeba tłumaczyć kim jest Conan Kaźmierski. Jeszcze jako nastolatek wystąpił u boku mamy w hitowym formacie TTV. Aktualnie cieszy się sporą popularnością w sieci, chociaż daleko mu do bycia influencerem. Na co dzień syn Dagmary Kaźmierskiej skupia się na studiach, gdzie zgłębia tajniki medycyny. Niedawno pochwalił się imponującym wynikiem z jednego z egzaminów. Na studiach medycznych jest również jego obecna dziewczyna Ewa, a "Królowa życia" w całego serca dopinguje im nie tylko w nauce ale również w miłości.

Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Vivą.pl podsumowała życie miłosne Conana. Wspomniała o jego byłych partnerkach:

Ja jego wszystkie dziewczyny kochałam, lubiłam. On zawsze miał bardzo fajne dziewczyny. Naprawdę. On był w dwóch takich dłuższych związkach. To była taka Mariolcia, fajna dziewczyna. Bardzo mądra. Paulinka też kochana. Też mądra dziewczyna. Wszystkie mądre dziewczyny. One wszystkie na studiach są za granicą

Instagram @conanbestia

Dagmara Kaźmierska zachwycona dziewczyną Conana, Ewą

Nie ukrywa jednak, że miłość, która połączyła Conana Kaźmierskiego z obecną dziewczyną jest wyjątkowa, a w dodatku to już najdłuższa relacja miłosna jej syna:

No ale z Ewunią on jest najdłużej, więc siłą rzeczy najbardziej się z nią zżyłam. No i teraz jest już starszy. Fajnie by było gdyby została synową.

A co jeśli drogi młodych kiedyś by się rozeszły? W rozmowie z Viva.pl, Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że już zawsze będzie miała do Ewy dobre emocje:

Jeśli nie zostanie (synową - przyp. red.) no to też będą ją kochać i mam nadzieję, że na swój ślub mnie zaprosi, z kimkolwiek by nie był, ale tak, ja kocham Ewunię bardzo, bo to jest mądre dziecko. Mądre i dobre dziecko

Instagram @conanbestia

Nie ma wątpliwości, że Conan Kaźmierski może zawsze liczyć na wsparcie Dagmary Kaźmierskiej. Ale to działa również w dwie strony. Teraz, gdy mama bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", Conan i Ewa kibicują jej na publiczności. Jedyne czym martwi się syn "Królowej życia" to stan nóg Dagmary Kaźmierskiej. Od momentu, w którym uległa dramatycznemu wypadkowi samochodowemu, jej kończyny nigdy nie wróciły do pełni sprawności.

