Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że jest mocno przywiązana do syna. Conan Kaźmierski dorastał na oczach widzów, dziś jednak jest już dorosłym mężczyzną, który układa sobie życie osobiste u boku pięknej Ewy. Czy " Królowa życia jest zazdrosna o przyszłą synową?

Jakie ma relacje z dziewczyną syna?

Dagmara Kaźmierska dzięki "Królowym życia" zdobyła olbrzymią popularność. Na samym Instagramie śledzi ją ponad milion osób. Gwiazda TTV mimo kontrowersyjnej przeszłości zjednała sobie odbiorców swoją szczerością i bezpośredniością w wyrażaniu opinii. Co więcej, zawsze na pierwszym miejscu stawia swojego syna Conana. Dagmara Kaźmierska chętnie opowiada o studiach syna i podkreśla, że "tak ciężko się uczy, że nie ma na nic czasu". A jednak. Conan Kaźmierski mimo zajętości zawsze znajduje czas na spędzanie czasu z rodziną. Od jakiegoś czasu w jego życiu obecna jest inna ważna kobieta poza mamą. Chodzi o partnerkę, Ewę. Czy "Królowa życia" nie czuje się zazdrosna?

Ja jestem dla niego najważniejsza na świecie. On nawet tego nie ukrywa przed Ewunią. Daj Boże, że ona będzie jego żoną. Ja i tak jestem numer jeden i zawsze będę i to jest dobrze - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Co więcej, wygląda na to, że partnerka Conana okazała się być synową marzeń "Królowej życia":

Boże, ja do Boga ręce składam, by ona go nie zostawiła ani on jej i żeby tam były wnuki i niech oni żyją 100 lat. Takiej dziewczyny on już nie znajdzie.