Choć program "Królowe życia" zniknął już z anteny TTV, to jednak jego bohaterowie w dalszym ciągu cieszą się sporą popularnością, a fani chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Dagmara Kaźmierska była również gościem w naszym studiu - gwiazda zdradziła nam między innymi, jak jej syn, Conan, radzi sobie na studiach medycznych!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" mówi wprost, że rozpiera ją duma z sukcesów Conana. Gwiazda przyznała przed naszą kamerą, że jej syn wkłada mnóstwo pracy w swoje studia medyczne i mówi wprost: "Conan będzie dobrym lekarzem".

- Nie wiem skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. [...] Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". [...] Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi - i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem. - wyznała przed naszą kamerą Dagmara Kaźmierska.