Dagmara Kaźmierska to niewątpliwie jedna z największych gwiazd stacji TTV. Program "Królowe życia" przyniósł jej wielką sławę i choć show niedawno zniknęło z anteny, to jednak Dagmara nie może narzekać na spadek popularności. Właśnie na rynku ukazała się jej nowa książka "Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami", a przy okazji jej promocji, mieliśmy okazję porozmawiać z Dagmarą Kaźmierską. To właśnie wtedy gwiazda TTV zdradziła nam, czy kiedykolwiek zdecydowała się na operacje plastyczne!

Reklama

- Nie. Nie miałam operacji plastycznych. Zresztą to co widać na zdjęciach z młodości, ja byłam bardzo piękną dziewczyną. Teraz niestety już interes obwisł. Niestety słabo, ale ja nie miałam operacji plastycznych. Jedyna ingerencja jakakolwiek była to jest oczywiście botoks, bo tego nie ukrywam. Kwas hialuronowy w bruzdy i mezoterapia - wyznała nam Dagmara Kaźmierska.

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" ma konflikt z Edzią? "Mam swoją teorię" TYLKO U NAS

Reklama

W dalszej części rozmowy "Królowa życia" zdradziła nam, czy myśli jednak o tym, aby za jakiś czas zdecydować się na operację plastyczną, a także, czy poddałaby się operacji, którą wykonywałby Conan! Przypomnijmy, że syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia" studiuje medycynę i myśli o specjalizacji właśnie w kierunku chirurgii plastycznej. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!