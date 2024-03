Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" do tej pory nie poruszała kwestii swojego wieku. W sieci widnieje informacja, według której w tym roku miałaby obchodzić swoje 49. urodziny. Jednak czy faktycznie tak jest? Ta kwestia właśnie przestała być tajemnicą. Dagmara Kaźmierska wreszcie wyjawiła, ile lat ma tak naprawdę.

Ile lat ma Dagmara Kaźmierska?

Internauci zastanawiają się ile lat ma Dagmara Kaźmierska. Okazuje się, że ta zupełnie prosta informacja na jej temat wcale nie jest tak oczywista. Jeżeli zawierzać treściom z sieci to "Królowa życia" ma aktualnie 48 lat. Z okazji zbliżających się urodzin, które obchodzi 12 kwietnia, Rafał Kowalski z Viva.pl postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości tych, co się zastanawiają i zapytał Dagmarę Kaźmierską wprost, które urodziny będzie niedługo świętować:

Internet mówi, że 49- te, weryfikujemy czy to prawda

Dagmara Kaźmierska zdradziła ile ma lat i potwierdziła, że w tym roku skończy 49.

Tak, myślałam, że już pięć dych, cholera. Dobrze, że nie bo to koszta, na 50-tkę trzeba bibę zrobić, dobrze, że to dopiero za rok. Tak, tak 49 lat będę miała.

48-letnia (jeszcze) Dagmara Kaźmierska przyznała jednak, że nie czuje się na swój wiek i pielęgnuje w sobie dziecięcą radość:

Nie, ja zatrzymałam się, wpadłam w pętlę czasową jak mój Conan mówi, w podstawówce. I tak chyba zostało. Ale mi jest dobrze, że ja mam cały czas w sobie coś z dziecka. Mi się z tym dobrze żyje, ja nie chcę dorośleć, bo po co.

W rozmowie z Viva.pl wyznała, że są wyjątki, w których zachowuje się wyjątkowo dojrzale. Wspomniała o dwóch:

Oczywiście są pewne kwestie w życiu, których ja jestem mega dorosła i muszę myśleć jako tato i mama jeśli chodzi o Conana i o moje życiowe sprawy, takie jak finanse. Jestem głową w tym wszystkim ale to są tylko te dwie kwestie: pieniądze i Conan.

Dagmara Kaźmierska nie musi nikogo przekonywać, że mówiąc o tym, że ma w sobie coś z dziecka, mówi prawdę. Jej radość, która udziela się widzom "Tańca z Gwiazdami", którzy obserwują ją na parkiecie jest tego niezaprzeczalnym dowodem. Chociaż "Królowa życia" nie zbiera najwyższych not, to internauci uwielbiają ją za podejście do tanecznego wyzwania, które prezentuje na parkiecie.

