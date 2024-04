W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" ku zaskoczeniu wszystkich z programem pożegnał się Aleks Mackiewicz. Po werdykcie nastała wymowna cisza sugerująca, że to Dagmara Kaźmierska powinna według niektórych opuścić taneczny parkiet. Dodatkowo na jaw wyszły nowe fakty w sprawie Conana, który po każdym tańcu swojej mamy wręcza jej kwiaty, a w ostatnim odcinku posunął się nawet do dyskusji z Iwoną Pavlović. Tego już za wiele. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zareagowała!

Jury "Tańca z Gwiazdami" nie są zachwyceni tańcem Dagmary Kaźmierskiej, o czym informują otwarcie po każdym jej pokazie tanecznym. Tym razem Iwona Pavlović postanowiła podsumować paso doble Królowej słowami:

Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa taniec z gwiazdami, a nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami. Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz parkiet, ale i tak uwaga to jest twój najlepszy taniec człapaniec

- przyznała sędzina.