Maria Konarowska i Agnieszka Włodarczyk opowiedziały o tym, czego się nauczyły w programie "Azja Express". Dziewczyny są zgodne, co do tego, że udział w show zmienił ich perspektywę patrzenia na świat. Obie jednogłośnie przyznały, że jako uczestniczki programu nauczyły się minimalizować swoje potrzeby. Za to zwróciły uwagę na coś znacznie cenniejszego od rzeczy. Polecamy: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą

Niczego nie potrzebujesz w swoim życiu tak naprawdę, oprócz ludzi. Jak masz ludzi na około, na których możesz liczyć, przyjaznych ludzi, to nie potrzebujesz niczego - powiedziała Maria Konarowska.

Co jeszcze powiedziały dziewczyny o udziale w "Azji Express"? Obejrzyjcie nasze wideo!

Maria Konarowska nie ma wątpliwości, w czasie programu "Azja Express", najbardziej pomocni byli inni ludzie.

East News

Agnieszka Włodarczyk całkowicie zgadza się ze swoją przyjaciółką.