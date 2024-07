1 z 5

Gessler to od dawna jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Dotąd prym wiodła Magda, jednak w ostatnich tygodniach dołączył do niej Mateusz Gessler, czyli jej... No właśnie! Co wiecie o przystojnym jurorze "Masterchefa Juniora". Na przykład to, że z wykształcenia jest architektem krajobrazu?! Podobno juror wybrał taki kierunek studiów, ponieważ chciał uciec od gastronomii. W jego rodzinie wszyscy są mocno związani z kuchnią i przekazują tę tradycją z pokolenia na pokolenie. Jak widać, nie udało mu się. Na szczęście!

Dzisiaj Mateusz Gessler prowadzi jedną z najmodniejszych restuaracji w stolicy - Warszawa Wschodnia. Czego jeszcze nie wiedziałeś o znanym restauratorze?

