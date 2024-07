Marta Manowska zdradziła, że za dwa dni ruszają nagrania do trzeciego sezonu "Rolnik szuka żony". Czy to oznacza, że już wiosną zobaczymy program w telewizji? Niestety, program jest rozłożony w czasie i dostosowany do pór roku. Na razie zostaną nagrani nowi kandydaci, którzy chcą wziąć udział w programie i to spośród nich zostanie wyłonionych kilku rolników i rolniczek, których losy będziemy śledzić jesienią w "Rolnik szuka żony". Następny etap to listy od potencjalnych kandydatek na żonę, ten będzie nagrywany na wiosnę.

Już za 2 dni zaczynamy pierwsze zdjęcia do nowej - 3;) - serii programu "Rolnik szuka żony" a ja do 10 marca i dalej nie mam ani jednego dnia wolnego, z czego bardzo się cieszę. I za niedługo będę miała dla Was myślę dużą niespodziankę - napisała Manowska na swoim Facebooku.

To, że Marta Manowska będzie zajęta jest spowodowane prawdopodobnie nowym programem, który gospodyni "Rolnik szuka żony" dostała w Telewizji Polskiej. Podobnego zdania jest Adam Kraśko.

Martuś ta niespodzianka to moim zdaniem albo nowa podróż albo nowy program.Pozdrawiam i trzymam mocno kciuki za Ciebie - odpisał Kraśko na Facebooku Manowskiej.

Manowska wróciła niedawno z egzotycznych podróży, które opisywała na blogu. Czyżby właśnie z tym był związany jej nowy program? A może chodzi o serwis randkowy, który Marta Manowska planuje założyć? Dowiemy się pewnie niebawem.

Zobacz także: Marta Manowska przed 3. sezonem Rolnik szuka żony: „Program potrafi wywrócić świat do góry nogami". Piękna sesja zdjęciowa prowadzącej.

