4 września na antenie TVP ruszy 9. już edycja "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy już pięciu bohaterów show, którzy otrzymali największą ilość listów od kandydatów. Wśród nich jest jedna kobieta - 25-letnia Klaudia, która uwielbia pracę na gospodarstwie, zajmując się m.in. uprawą kukurydzy, hodowlą kur niosek oraz plantacją świerków bożonarodzeniowych. Co na jej temat sądzi prowadząca, Marta Manowska? Zobaczcie!

Kilka dni temu Telewizja Polska ujawniła pięciu nowych uczestników 9. edycji "Rolnik szuka żony". Są to Tomasz K., Michał, Tomasz R., Mateusz oraz Klaudia, jedyna kobieta w męskim gronie. Sympatyczna rolniczka od razu wzbudziła zainteresowanie widzów, ale jak widać, podbiła również serca wielu chłopaków, którzy zdecydowali się do niej napisać. Marta Manowska w rozmowie z Party.pl zdradza, że Klaudia w show przeszła sporą metamorfozę. Choć sama uważa się za niezwykle silną i niezależną kobietę, Manowska odkryła w niej dziewczęcość:

Jest w niej widzę dużo dziewczęcości, delikatności, ona tego nie widzi, ale powoli się zgadza na moje obserwacje. [...] Ona w tym programie ewoluuje, to wielka radość obserwować ją w stanach rozmiękczenia i to cudowne. W Klaudii obudziło się coś, co kojarzy się nam z uczuciem! - mówi nam manowska.