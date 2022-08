Marta Manowska straciła pracę?! Nie poprowadzi już hitu TVP?

Marta Manowska nie pojawi się w kolejnej edycji "The Voice Senior"? Zaskakujące doniesienia mediów! Jedna z największych gwiazd Telewizji Publicznej od kilku lat prowadziła muzyczne talent -show dla seniorów. Niestety, teraz z medialnych doniesień wynika, że Marta Manowska nie weźmie już udziału w programie. Dlaczego?

Marta Manowska znika z "The Voice Senior"?

Marta Manowska już od kilku lat należy do grona największych gwiazd TVP. Prezenterka zdobyła ogromną popularność dzięki roli gospodyni "Rolnik szuka żony". Widzowie pokochali ciepłą i przebojową prowadzącą randkowe show dla rolników. Z czasem Marta Manowska została również prowadzącą "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Niestety, teraz portal Pomponik.pl donosi, że gwiazda TVP nie pojawi się w najnowszej odsłonie muzycznego programu. Ostatnio media informowały o zmianach wśród jurorów w "The Voice of Poland", a teraz okazuje się, że również w "The Voice Senior" szykuje się rewolucja. Marta Manowska zniknie z programu?

- Nie zobaczymy jej w najbliższej edycji "The Voice Senior" i niewykluczone, że to nie koniec zmian w jej grafiku- zdradza informator portalu.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin urodziła! Wzruszona Marta Manowska: "Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się cieszyłam..."

TRICOLORS/East News

To jeszcze nie koniec! Według informatora portalu, Marta Manowska nie jest już ulubienicą Jacka Kurskiego i niewykluczone, że wkrótce dojdzie do kolejnych zmian...

- Jeśli chodzi o Martę i TVP, to w ostatnim czasie da się zaobserwować sporą zmianę. Na korytarzach telewizji coraz częściej mówi się o tym, że nie jest już ulubienicą Kurskiego, a praca z nią nie jest tak łatwa, jak mogłoby się wydawać- Pomponik.pl cytuje swoje źródło.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wiemy, od kiedy emisja 9. edycji hitu TVP. Będą zmiany?

Mat. prasowe

Marta Manowska do tej pory nie skomentowała plotek na swój temat. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda TVP wypoczywa właśnie na urlopie. Marta Manowska chętnie publikuje w sieci zdjęcia z wakacji. W dniu, kiedy w mediach pojawiły się doniesienia o zmianach w "The Voice Senior" Marta Manowska pokazała na wyjątkowy kadr.

- W życiu są momenty. Są momenty- napisała pod ostatnim zdjęciem.

Myślicie, że Marta Manowska zabierze głos w sprawie doniesień medialnych?

Zobacz także: Katarzyna Cichopek na planie nowego show TVP. Ujawniła szczegóły programu