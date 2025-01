Aneta z drugiej edycji "Kanapowczyń" przeszła najbardziej spektakularną metamorfozę w historii programu. Kiedy niedawno pochwaliła się swoimi zdjęciami z sesji zdjęciowej, fani nie mogli uwierzyć, że to naprawdę ona. Teraz pochwaliła się kolejnymi kadrami, a fani zbierają szczęki z podłogi:

Piękna i taka zdeterminowana. Szacun wielki. Jesteś inspiracją dla wielu - pisali w komentarzach na Instagramie.

Aneta z "Kanapowczyń" zachwyciła odważnymi zdjęciami

Jeszcze kilka lat temu mogła zaledwie pomarzyć o takiej metamorfozie. Kiedy Aneta zgłosiła się do "Kanapowczyń" mierzyła się z nadwagą. Postanowiła jednak postawić wszystko na jedną kartę i chociaż było jej ciężko, nie poddała się i zawalczyła nie tylko o swoje zdrowie ale również lepsze samopoczucie. Jej metamorfoza robi ogromne wrażenie a obserwujący ją w sieci internauci nie ukrywają, że stała się dla nich inspiracją i motywacją, by osiągnąć podobny cel.

Aneta z "Kanapowczyń" nie przestaje zaskakiwać. Tym razem pochwaliła się kolejnymi ujęciami z sensualnej sesji. Nie ukrywa swojego zachwytu nad jej efektami:

Jestem absolutnie zachwycona tym zdjęciem! Każdy detal – od delikatnej gry światła po subtelne emocje uchwycone w kadrze – sprawia, że nie mogę oderwać wzroku. To ujęcie jest pełne magii i wyrafinowania, emanuje zmysłowością i jednocześnie pozostaje tak niezwykle subtelne. Czuję, jakby to zdjęcie opowiadało historię, która porusza serce i zostaje w pamięci na długo. Po prostu przepiękne!

Fani zachwyceni metamorfozą Anety z "Kanapowczyń"

Aneta z "Kanapowczyń" pozuje w odważnym body i chwali się efektami swojej wielomiesięcznej pracy nad sylwetką. Równie zachwyceni fani nie szczędzą jej komplementów:

Moja inspiracja w walce o lepszą wersję mnie

Piękna i taka zdeterminowana. Szacun wielki. Jesteś inspiracją dla wielu

Z niektórymi Aneta z "Kanapowczyń" wdaje się także w dyskusje:

Tylko się p. Anetko w Rodzynkowa nie zmieniaj... :) Bo Cię nie poznamy... teraz jest spoko i fajnie

A kto to jest Rodzynkowa? Bo nie wiem - odpisała ze śmiechem Aneta.

Kilka dni temu szerokim echem odbiła się również metamorfoza Małgorzaty Rozenek, której fani nie poznali na nowym nagraniu, które trafiło do sieci.

Przemiany uczestniczek "Kanapowczyń" naprawdę dają do myślenia. Dziewczyny wspierały się nie tylko w programie, ale również dopingują po nim. Niedawno nowymi zdjęciami pochwaliła się także Paula, której w programie było najtrudniej radzić sobie z narzuconymi zmianami. Powoli dąży do wyznaczonego przez siebie celu, a efektami od czasu do czasu również dzieli się w sieci.