Program "Kanapowczynie" odmienił życie wielu kobietom, które zmagały się z nadwagą. Choć początki zawsze są trudne, to z czasem zdrowy tryb życia stał się ich rutyną. Wiele z nich przeszło spektakularne przemiany, a Aneta z 2. sezonu jedną z najbardziej imponujących. Nawet po emisji show się nie poddała, a my nie możemy oderwać od niej wzroku. Sami spójrzcie na jej najnowsze zdjęcie.

Program "Kanapowcy" i "Kanapowycznie" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Mężczyźni i kobiety, którzy decydują się na udział w programie, całkowicie zmieniają dotychczasowy tryb życia i staczają walkę o zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Podczas programu uczestnicy zrzucają nawet kilkadziesiąt kilogramów i po zakończeniu przygody w show również kontynuują swoją ciężką pracę. Do tych osób z pewnością należy Aneta z "Kanapowczyń", która przeszła spektakularną metamorfozę i nie zatrzymała się nawet po emisji odcinków. W programie uczestniczka show schudła ponad 30 kg, ale to był dopiero początek.

Podczas swojej metamorfozy Aneta nie tylko zrzuciła zbędne kilogramy, ale również przeszła ogromny glow up. Uczestniczka show zdecydowała się na przedłużenie swoich włosów i regularnie korzysta z zabiegów upiększających. Ostatnio postanowiła też sprezentować sobie sesję zdjęciową, na której jest nie do poznania.

Cały rok poświęciłam na ciężką pracę nad swoją sylwetką, by osiągnąć swój cel i poczuć się naprawdę wyjątkowo. Regularne treningi, zdrowa dieta i codzienna determinacja pozwoliły mi zmienić siebie na lepsze. Teraz mogę z dumą powiedzieć, że jestem gotowa na wyjątkową, sensualną sesję zdjęciową, która będzie uwieńczeniem tego, co osiągnęłam. To moja nagroda za wysiłek, symbol siły i odwagi, by dążyć do swoich marzeń

– napisała Aneta.