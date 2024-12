W 11. edycji "Rolnik szuka żony" miłość znaleźli Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. Tej drugiej parze od początku kibicowała Magdalena i choć sama też była kandydatką Rafała, to widziała, że ta dwójka ma szansę na zbudowanie trwałej relacji. Magda w randkowym hicie Telewizji Polskiej zaskoczyła dwoma tajemnicami, które dość długo ukrywała. Pierwszą z nich ostatecznie podzieliła się z rolnikiem i poinformowała, że była przez 7 lat w związku małżeńskim, a kolejny sekret wyznała dopiero w finale, przyznając, że jest z członkinią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Ta tajemnica to jestem z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kamień spadł mi z serca po tym, że wszystko powiedziałam o tych tajemnicach, że to nie było takie celowe mówiła Magda w finale 'Rolnik szuka żony'

Teraz znów zaskoczyła, publikując bardzo osobiste zdjęcie!

"Rolnik szuka żony": Magda pokazała wyjątkowe zdjęcie. "Najpiękniejszy dzień w moim życiu"

Magda z 11. edycji "Rolnik szuka żony" w programie walczyła o serce Rafała i choć była zafascynowała rolnikiem, to szybko okazało się, że po tym, jak podziękował jej za udział w randkowym hicie, znalazła miłość. Kandydatka Rafała od 5 miesięcy jest w związku i niedawno sama wyznała miłość ukochanemu, pisząc o nim: "wyjątkowy mężczyzna, któremu dziękuję, że ze mną wytrzymał, przez ten okres całej emisji "Rolnik szuka żony". Kocham Cię!".

Po zakończeniu przygody z programem Magda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania swoich obserwatorów, a wiele z nich dotyczy jej wiary. Uczestniczka randkowego show nie ukrywa, że to dla niej ważny temat, ale skoro interesuje innych, to coraz chętnie porusza go w mediach społecznościowych. Niedawno Magda wyznała, dlaczego początkowo nie chciała o tym mówić przed kamerami:

W naszym kraju jest przewaga osób z Kościoła Rzymsko-Katolickiego - bałam się reakcji ludzi, nie czułam się komfortowo na tej drodze, na kocyku, jeszcze kamera. Wolałam Rafałowi powiedzieć o swoim wyznaniu bez kamer i osób trzecich. Dla mnie temat religii to delikatna sprawa, jest to, co bardzo sobie strzegę i nie lubię jak ktoś mnie myli ze świadkami jehowymi albo że jestem z sekty. wyznała wprost Magda z 'Rolnika' w relacji na Instastory.

Teraz była kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony" zdecydowanie bardziej otworzyła się na sprawy związane z jej wiarą i nawet zdecydowała się opublikować bardzo osobiste zdjęcie, dodając do niego komentarz, który świadczy o tym, jak ważna jest dla niej religia.

Najpiękniejszy dzień w moim życiu napiasała Magda z 'Rolnik szuka żony'

Instagram @koniczynka_77

Coraz więcej znanych osób otwarcie mówi o swojej wierze, a wśród nich zdecydowanie prym wiedzie Piotr Mróz z serialu "Gliniarze", który nie ukrywa, że nawet na wakacje zabiera ze sobą różaniec. Teraz Magdalena z "Rolnika" też w wyjątkowych słowach mówi o swojej wierze i traktuje ją jako ważne doświadczenie duchowe.

Może trudno w to uwierzyć, ale gdy jechałam z kościoła nad jezioro, żeby wziąć chrzest, to była burza. Gdy dotarłam na miejsce wyszło piękne słońce dodała była kandydatka Rafała.

Tymczasem Rafał jest w szczęśliwym związku z Dominiką i już 25 grudnia o 18.35 para pojawi się w wyjątkowym świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". To ma być prawdziwa uczta dla fanów randkowego hitu Telewizji Polskiej. Sądzicie, że któraś z par ogłosi zaręczyny?

