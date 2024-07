Kamil Kuroczko i Sylwia Juszczak-Arnesen w "Hell's Kitchen".

Kamil Kuroczko i Sylwia Juszczak-Arnesen wystąpią w dzisiejszym odcinku programu "Hell's Kitchen". Przystojny tancerz oraz nowa aktorka serialu "Przyjaciółki" pojawią się w show Polsatu razem. Czyżby miało to o czymś świadczyć? Kamil Kuroczko skomentował doniesienia o swoich licznych romansach. Media łączyły go zarówno z Agnieszką Kaczorowską, jak i Joanną Opozdą. Ile w tym prawdy? Okazuje się, że niewiele.

Tancerz "Tańca z Gwiazdami" i Sylwia Juszczak-Arnesen pojawili się razem w kulinarnym show Polsatu, lecz prywatnie łączy ich jedynie sympatia. Wcześniejsze doniesienia o rzekomym romansie tej pary należy włożyć między bajki.

Przyjaźnimy się z Sylwią od czasu, kiedy mieliśmy okazję razem tańczyć. Uwielbiam również Asię Opozdę, której partneruję w „Tańcu z Gwiazdami” i świetnie rozumiemy się z Agnieszką Kaczorowską. Być może jest to nudne, ale prawda zazwyczaj bywa nudna... Jeśli więc, po raz kolejny, pojawią się plotki na temat moich romansów, proszę nie traktować tego serio - wyznał tancerz.

Kuroczko nie ukrywa, że nie jest zadowolony ze stale pojawiających się w mediach doniesień na temat jego romansów.

Wkurza mnie to, że wkleja mi się romans z każdą kobietą, z którą gdziekolwiek się pojawię. Najsmutniejsze jest to, że żaden dziennikarz dotychczas nie miał odwagi, żeby zapytać mnie wprost o domniemane romanse. Przez to, nie z własnej woli, stałem się Don Juanem, którym nie jestem. Pracuje z kobietami i kocham ich towarzystwo, doceniam ich atuty, ale nie jestem facetem, który wymienia je jak rękawiczki – powiedział Kamil Kuroczko.