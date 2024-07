Joanna Opozda czyli serialowa Jowita z "Pierwsza miłość" intensywnie trenuje do najnowszej piątej edycji Tańca z Gwiazdami! Ale nie tylko nauka tańca nie jest prosta, niestety logistyka też. Powód? Joanna Opozda cały czas gra w serialu, który jest kręcony we Wrocławiu, a treningi odbywają się w Warszawie. Wymaga to dużego poświęcenia z jej strony ponieważ aktorka bardzo poważnie traktuje zarówno swoją prace w serialu jak i udział w programie. Okazuje się jednak, że znalazła sposób, żeby pogodzić jedno z drugim. Opozda zabiera swojego tanecznego partnera Kamila Kuroczko do Wrocławia na plan serialu i w każdej wolnej chwili ćwiczą, gdzie się da. Na hali zdjęciowej, backstage'u serialu... Jak znosi to tancerz? Na razie nie narzeka :). Chyba oboje mają apetyt, żeby powalczyć o kryształową kulę! A jak aktorka znosi treningi?

Jestem pozytywnie nastawiona i daję z siebie wszystko. Przy okazji na sali jest zawsze kupa śmiechu i radochy - dla mnie bomba. Efekty treningów poznamy już wkrótce. Trochę się boję, że dam ciała, bo wokół mnie tylu zdolnych ludzi, ale myślę, że grunt to uśmiech i heja do przodu! Będzie, co ma być. Ja ze swojej strony mogę tylko obiecać, że postaram się zrobić, co w mojej mocy, żeby było jak najlepiej - mówi.

Zobacz zdjęcia z treningu Joanna Opozdy na hali serialu "Pierwsza Miłość".

Jak myślicie do jakiego tańca trenują Joanna Opozda i Kamil Kuroczko?

mat. prasowe

Pierwszy odcinek piątej edycji "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się 4 marca na antenie Polsatu.

mat. prasowe

Myślicie, że Joanna Opozda ma szansę wygrać Taniec z Gwiazdami?

mat. prasowe

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko spędzają teraz dużo czas na treningach.