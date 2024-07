Małgorzata Socha zarabia aż 8 tysięcy złotych za jeden dzień zdjęciowy w serialu - taką stawkę gwiazdy podał Super Express. Powód - jest największą gwiazdą serialu "Przyjaciółki". A że będzie kolejny, 7. już sezon Przyjaciółek, podobno Socha dostanie tysiąc złotych podwyżki za dzień zdjęciowy! Czyli w sumie Małgosia Socha ma zgarniać 9 tysięcy za jeden dzień zdjęciowy. A jaka jest prawda?

Jak się dowiedzieliśmy, 9 tysięcy złotych Małgosia Socha mogłaby zarobić za jeden odcinek serialu "Przyjaciółki", a nie za jeden dzień zdjęciowy. A jeden odcinek można kręcić nawet i siedem dni...

Takie sumy nie są możliwe w polskich serialach. Kogoś poniosła fantazja na temat zarobków polskich gwiazd. Jeśli Małgosia miałaby z 8-9 dni zdjęciowych, to może by się udało jej dojść do takiej sumy. Ale na pewno nie za jeden dzień gry - mówi nam osoba z produkcji serialu "Przyjaciółki".