Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czekają z niecierpliwością na nowe odcinki programu. Zresztą nie tylko oni - byli uczestnicy również chętnie śledzą losy nowych bohaterów. Do tego grona należą Anita Szydłowska z 3. edycji i Ania Wróbel z 2. edycji show, które postanowiły wspólnie obejrzeć ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Anita postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita wytyka to ekspertkom"ŚOPW"

W miniony wtorek na antenie TVN został wyemitowany kolejny odcinek 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po odcinku fani nie pozostawili suchej nitki na Agacie ze "ŚOPW". Agata i Piotr po powrocie z Cypru szybko zapomnieli o swojej podróży poślubnej i nie zabrakło pomiędzy nimi zgrzytu już podczas pierwszego wyjścia do restauracji. Uczestnik hitu TVN stara się budować relację z Agatą, ale wydaje się, że jego żona nie jest do końca do niego przekonana.

Z kolei Joanna ze "ŚOPW" również została gorzko podsumowana przez fanów programu- wszystko przez to, że wprost przyznała, że nudzi się w obecności męża. Wygląda na to, że te dwie pary nie mają wielkich szans na wytrwanie w małżeństwie, choć jak wiadomo, jeszcze wiele może się wydarzyć. Natomiast Agnieszka i Damian wciąż utrzymują dobre relacje i wszystko wskazuje na to, że ich związek powinien przetrwać eksperyment.

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością. Nawet byli uczestnicy show z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek. Ostatnio Anita z 3. edycji show oglądała nowy odcinek z Anią Wróbel z 2. edycji programu. Ukochana Adriana postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami po odcinku i stwierdziła, że eksperci zbyt mało rozmawiają z uczestnikami.

Oglądamy! Moje przemyślenia: Byłoby super gdyby odbywały się obowiązkowe spotkania z psychologiem na początku każdego dnia, później z czasem coraz rzadziej. Nawet on-line po 20 min na osobę. Wtedy mogłoby się pomóc na bieżąco tym, którzy nie mogą się zrozumieć, otworzyć. Mogłyby być też małe zadania dla par. Ten pierwszy kontakt jest taki ważny, a nie zawsze prosty! — napisała Anita.

Przypominamy, że Anita Szydłowska wzięła udział w 3. edycji eksperymentu TVN, w którym wyszła za mąż za Adriana Szymaniaka. Małżonkowie do dziś tworzą szczęśliwą parę, a owocami ich miłości jest dwójka pociech: Jerzyk i Bianka. Natomiast Ania, która wzięła udział w 2. edycji, wyszła za mąż za Grzegorza i choć na początku wydawało się, że ich relacja ma potencjał, to czas pokazał, że pomimo starań uczestniczki show ich małżeństwo nie przetrwało. Na szczęście Ania znalazła swoją drugą połówkę po programie.

Obie panie wiedzą, jak to jest być po drugiej stronie ekranu więc ich wypowiedzi i sugestie bardzo ciekawią internautów. Anita postanowiła publicznie wyrazić swoje zdanie po obejrzeniu odcinka - a wy zgadzacie się z nią?

