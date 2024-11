Minęło już kilka tygodni od informacji, że Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie są razem. Fani wciąż doszukują się winnego i stają po jednej ze stron. Teraz Agnieszka Kaczorowska podgrzała atmosferę i poinformowała, z kim postanowiła się spotkać w środku nocy! Nie uwierzycie z kim pozuje do zdjęcia.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wiedli spokojne i szczęśliwe życie. Tak się przynajmniej wszystkim wydawało, gdy na ich social mediach pojawiały się rodzinne kadry pełne czułości i miłości. Agnieszka rozwijała swoją karierę, a Maciej zajmował się dziećmi i domem, co bardzo im odpowiadało. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska wyjechała do Tajlandii na nagrania do nowego sezonu "Królowej Przetrwania", a z podróży wróciła już ze świadomością, że to koniec jej małżeństwa. Maciej Pela nie krył zaskoczenia, bo jak sam wspominał jeszcze kilka dni wcześniej żona pisała do niego, że za nim tęskni. Mimo wielu znaków zapytania para milczała i dopiero wywiad Agnieszki u Kuby Wojewódzkiego był przełomowym momentem. Wówczas aktorka potwierdziła doniesienia mediów o rozstaniu, jednak nie wyznała, kto zawinił. O wywiadzie Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Kaczorowską zrobiło się głośno, a teraz gwiazda znów zaskoczyła wszystkich i podgrzała atmosferę publikując nowe zdjęcie w sieci.

Dodatkowo, Magda Gessler na swoim Instagramie poinformowała o nowym projekcie. Okazuje się, że będzie rozmawiała i gotowała ze znanymi osobistościami, a jej gościem będzie właśnie Agnieszka Kaczorowska.

Fani zapewne nie mogą doczekać się efektu rozmowy Magdy Gessler i Agnieszki Kaczorowskiej. Wielu z pewnością spodziewa się, że aktorka w końcu wyjawi całą prawdę o rozpadzie swojego związku.

Niedawno Agnieszka Kaczorowska została zaatakowana przez internautów, którzy zarzucili jej kłamstwa!

To co nie jest miłe, to co smutne, to co trudne, tam gdzie łzy i rozterki, to właśnie moja prywatność, którą zachowuję tylko dla siebie. Myślę, że ludzie mają dość swoich kłopotów, aby brać na barki jeszcze czyjeś. Dla mnie Instagram to miejsce na to co pozytywne. W każdym życiu i w każdej rzeczywistości są takie chwile i tymi się tu dzieliłam i będę dzielić. To nie kłamstwo. To fragmenty

- odpowiedziała wówczas Agnieszka.