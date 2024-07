Joanna Jędrzejczyk gościem specjalnym w najbliższym odcinku "Hell's Kitchen"! Wielokrotna mistrzyni świata, Polski i Europy w muay thai oraz mistrzyni świata MMA będzie oceniała dania uczestników wraz z prowadzącym Wojciechem Modestem Amaro. Na planie kulinarnego show Joanna Jędrzejczyk zdradziła także, jaka jest największa słabość, jeśli chodzi o jedzenie:

Jeśli jestem na diecie przed walką, gotuję bardzo proste rzeczy i są one poddawane bardzo krótkiej obróbce termicznej. Nie ulegam wówczas żadnym pokusom. Jestem bardzo ambitna i podchodzę do wszystkiego bardzo profesjonalnie, więc nie ma wówczas miejsca na skoki w bok. Jeśli jednak mogę trochę odpuścić, chwytam za makarony, pizzę oraz moje ulubione M&M'sy. Czasem mam tak, że nie przestaję ich jeść, póki wszystko nie zniknie. Bez względu na to jak duża jest paczka :)