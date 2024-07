Joanna Jędrzejczyk na okładce nowego numeru magazynu Be Active! To duże zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj na stronie tytułowej pojawiała się założycielka pisma - Ewa Chodakowska. Joanna Jędrzejczyk jest sześciokrotną mistrzynią świata w muay thai. W magazynie "Be Active" zdradzi, jakie treningi najchętniej wykonuje i doradzi, jak zmotywować się do ćwiczeń.

Nowy numer "Be Active" - co w środku?

W magazynie nie zabraknie jednak Ewy Chodakowskiej, która wraz z Tomkiem Woźniakiem w dodatku kulinarnym zaprezentuje kilka ciekawych przepisów. Najsłynniejsza trenerka w Polsce pokaże też, co robić, by mieć piękny i płaski brzuch. Znajdziemy tam również wszystko o popularnym wśród gwiazd detoksie. Czy warto wydawać na to majątek? A dla wszystkich gadżeciarzy 12 rzeczy, które pomogą zdrowo jeść. Najnowszy numer "BeActive" od wtorku w sprzedaży!

Joanna Jędrzejczyk na okładce "Be Active"

