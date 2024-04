Jaruś znów jest "chłopakiem do wzięcia" i poinformował na nagraniu o rozstaniu ze swoją żoną. Para miała problemy w związku, a jednym z głównych powodów ich rozstania były pieniądze. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym przyjaciel Jarusia opowiedział o szczegółach jego rozstania. Uczestnik show poszukuje już nowej partnerki!

Jaruś i Gosia z "Chłopaków do wzięcia" się rozwodzi

Widzowie uwielbiają śledzić losy "Chłopaków do wzięcia" do tego stopnia, że program doczekał się, aż 25 sezonów. Jeden z uczestników Bandziorek wystąpił nawet w teledysku znanej wokalistki disco polo, ale nie tylko on jest gwiazdą tego programu. Występuje tam również Jarosław Mergner znany jako "Jaruś", który nawet wziął ślub w programie ze swoją partnerką Gosią.

Okazuje się jednak, że Jaruś i Gosia z "Chłopaków do wzięcia" nie są już razem, a wiadomość obwieścił przyjaciel Jarusia na TikToku. Główny zainteresowany stał z boku i przytakiwał:

Dzisiaj będzie mega, mega poważnie. Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia. (...) Powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym. Oddzielnie musiał jeść — powiedziała przyjaciel Jarusia.

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Przyjaciel Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" postanowił od razu przedstawić ogłoszenie matrymonialne. Jaruś nie zamierza rozpaczać po rozstaniu z Gosią i od razu szuka nowej partnerki:

Jarek szuka teraz kobiety fajnej, mądrej przede wszystkim i musi mieć ta kobieta wigor, żeby mu powiedziała: ''do pracy''. Żarty się skończyły, a ja też nie jestem skarbonką. W jakiś sposób mu pomogłem, teraz ma piękny dom, będzie sobie wynajmował na dole — dodał Tomasz.

Fani "Chłopaków do wzięcia" są zaskoczeni informacją o jego rozstaniu. Wiele osób chętnie wsparło go ciepłym słowem.

Szkoda mi Jarusia miał swoje mieszkanko, małe, skromne socjalne, ale miał. Zdał i poszedł do Gosi. Biedny

Jesteś super gościu wraz z kolegą, że pomogliście człowiekowi w potrzebie. Dobrze, że jeszcze są tacy ludzie na świecie. Życzę Panom dużo zdrówka a Panu Jarkowi szczęścia

Oj Jaruś, mam nadzieję, że Ty chłopie znajdziesz kiedyś swoje szczęście — piszą internauci.

Mamy nadzieje, że w życiu Jarusia wszystko się ułoży.

