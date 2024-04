Rozstanie Gosi i Jarka to prawdziwa sensacja w programie "Chłopaki do wzięcia". Decyzja pary wstrząsnęła widzami i fanami hitowego programu Polsatu, a teraz na jaw wychodzą zaskakujące fakty dotyczące ich małżeństwa. W ich związku już od dawna się psuło? Jedna z internautek zdradziła prawdziwy powód rozstania, a przyjaciel Jarusia potwierdził!

Jaruś razem z przyjacielem Tomkiem opublikowali nagranie na TikToku, w którym poinformowali, że uczestnik programu "Chłopaki do wzięcia" rozstał się z żoną. Jarosław Mergner znany widzom jako "Jaruś" kilka lat temu wziął ślub w programie z Gosią, a teraz okazuje się, że ich małżeństwo jest już przeszłością. W nagraniu przyjaciel Jarusia mówi wprost, że chodziło o pieniądze, ale okazuje się, że były też inne powody. W komentarzu na Facebooku jedna z internautek napisała wprost, że parze doradzało zbyt wiele osób, w szczególności pisze o... sąsiadce.