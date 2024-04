Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" nie zwalnia tempa i chętnie publikuje nowe filmiki, na swoim kanale. Niedawno postanowił pochwalić się swoim czerwonym mercedesem, którym chciałby zabrać jakoś kobietę nad morze. Uczestnik show nie przestaje zaskakiwać.

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" pochwalił się czerwonym mercedesem

Jaruś to jedna z najbarwniejszych postaci w "Chłopakach do wzięcia". Program dał uczestnikowi ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki, której postanowił założyć swój własny kanał na YouTube, na którym pokazuje, jak gotuje czy jak śpiewa. Jednak ostatnio wszyscy rozpisują się o tym, że Jaruś i Gosia się rozwodzą — ta informacja mocno zaskoczyła internautów. Podobno ulubieniec widzów, był traktowany jako "skarbonka" przez swoją żonę i jej rodzinę. W mediach społecznościowych pojawiły się również komentarze, z których wynika, że w ich relacje wtrącała się również sąsiadka.

Jednak to, jak było naprawdę wiedzą tylko i wyłącznie oni sami. Jaruś jednak się nie załamuje i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.

Na swoim kanale Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" pochwalił się nowym samochodem. Ulubieniec widzów jest zachwycony nowym zakupem, choć warto dodać, że do prowadzenia tego pojazdu nie potrzebuje nawet prawa jazdy, ponieważ auto jest przeznaczone dla dzieci.

Zobaczcie, jaką furę kupiłem, dobra, jakościowa i profesjonalna. Patrzcie full wypas. (Puścił muzykę w aucie) Jakby można było jechać, to można wziąć jakoś kobitkę i wszystko gra. Zamykamy, otwieramy, wsiadać można i jechać. Oświetlenie ledowe i pasy są — powiedział zadowolony Jaruś.

Niestety, Jaruś nie ma możliwości, by zabrać tym autem gdzieś swoją wybrankę, ale gdyby mógł, to już wie, gdzie by ją zabrał. Uczestnikowi show marzy się wycieczka nad morze.

Jarku, gdzie zabierasz laskę? — zapytał mężczyzna za kamery.

Nad morze. W Międzyzdroje można zabrać laskę, fajną kobitę. Światła są fajne i wszystko gra — odpowiedział Jaruś.

Zobacz także: To dlatego Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" rozstał się z żoną?! Chodzi o kobietę