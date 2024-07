Finał "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej! Ostatnio odcinek tanecznego show Polsatu zostanie wyemitowany w najbliższy piątek, tj. 12 maja o godzinie 20:05. Zmierzą się w nim dwie pary: Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino oraz Natalia Szroeder i Jan Klimet. Czytelnicy portalu Party.pl typują, że to Iwona Cichosz sięgnie po zwycięstwo w programie. W naszym plebiscycie uzyskała aż 66% głosów.

Miss Świata Głuchych 2016 urzekła widzów nie tylko wielkim talentem do tańca, wdziękiem i urodą, ale również ogromną determinacją. Według wielu, to właśnie ona jest murowaną kandydatką do wygranej! Iwona Cichosz starannie przygotowuje się do finału i... zamieszcza w sieci wzruszający wpis.

Iwona Cichosz wygra Kryształową kulę?

Iwona Cichosz ciężko pracuje na sali przed finałowymi tańcami, lecz nie traci pokory. Nie ukrywa również, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" był dla niej wielką przygodą, z której stara się czerpać do końca.

To już jutro finał. Razem z @stefanoterrazzino, @natalia_szroeder i @jankliment zatańczymy po raz ostatni na parkiecie. Nie mogę uwierzyć jak ten czas szybko zleciał. Pamiętam jakby to było wczoraj, kiedy miałam pierwszy trening ze Stefem. A dziś będę cieszyć się z każdej minuty ostatnich treningów i prób - napisała Iwona Cichosz na swoim Instagramie.

Będziecie trzymać kciuki za Iwonę Cichosz?

Iwona Cichosz ma spore szanse na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami".

Instagram/Iwona Cichosz

Iwona Cichosz zaskoczyła w "Tańcu z gwiazdami".

East News

Jeśli wygra, będzie pierwszą głuchoniemą zwyciężczynią tanecznego show.