Jacek Jeschke po niecałym tygodniu od zakończenia programu "Taniec z Gwiazdami" opublikował post z podsumowaniem swojej przygody. W komentarzach zawrzało, a głos zabrała Anita Sokołowska. Niewiarygodne, jak podsumował ją tancerz.

Za nami finał "Tańca z Gwiazdami", który wygrała aktorka Anita Sokołowska i tancerz Jacek Jeschke. Zwyczajowo uczestnicy po zakończonej edycji wstawiają na swoje media społecznościowe podsumowanie swojej przygody w tanecznym show. Ostatnio wzruszający wpis opublikował nowy tancerz "Tańca z Gwiazdami" Michał Kassin, który podziękował Roksanie Węgiel za wspólną przygodę. Teraz głos zabrał uwielbiany tancerz Jacek Jeschke, który przerwał milczenie i zwrócił się do fanów:

Emocje powoli opadają, więc pora coś skleić. Anitko moja droga to był fantastyczny czas, który sporo mnie nauczył. Mimo tego, że łatwo nie było, to było zaje******. Ile ja się od Ciebie nauczyłem, to tylko ja wiem. Odwaga i ryzyko to Twoje drugie imię. Dziękuję Ci za to. Dziękuję telewizji @polsatofficial za to, że mogę być jej częścią, o czym nawet nie marzyłem za malucha, który oglądał program ze słoneczkiem w górnym roku ekranu telewizora. Dziękuję produkcji @jakevisiontvproduction za pełen profesjonalizm. Kochanie @hannazudziewicz bez Ciebie nie byłoby nic. Dziękuję Ci za wsparcie i miłość. @tomaszbaranskiofficial i @michaljeziorowskii chłopaki, dodawaliście nam wiatru w nasze skrzydła i wiarę w nasze umiejętności. Dziękuje Wam za tą energię. A na koniec chciałem podziękować Wam wszystkim, którzy w nas wierzyli od początku. Trzymali kciuki, głosowali, bili brawo jak było dobrze i stali murem jak się noga powinęła. Jestem wdzięczny za Wszystko i Wszystkich! Dziękuję to za mało! Wasz Jacenty!

- napisał tancerz.