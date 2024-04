Roksana Węgiel obecnie bierze udział w 14.edycji tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami", gdzie ma bardzo dużą szansę wygrać Kryształową Kulę. Ambitna 19-latka zwróciła się do swoich fanów i zapowiedziała, że jeśli uda jej się wygrać taneczne show to zgłosi się... na Eurowizję. Roksana Węgiel już raz miała okazję wystąpić w tym konkursie i jako pierwsza polka zajęła pierwsze miejsce.

Roksana Węgiel wystąpi na Eurowizji?

Roksana Węgiel rozpoczęła swoją karierę muzyczną od programu "The Voice Kids", jednak największą sławę przyniósł jej udział w "Eurowizji Junior", gdzie jako pierwsza Polka wygrała muzyczny konkurs. 13-letnia wówczas Roksana reprezentowała nasz kraj piosenką: „Anyone I Want to Be” i pokonała aż 19 innych krajów. Jak się okazało, piosenkarce marzy się udział w Eurowizji dla dorosłych i za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że jeśli wygra "Taniec z Gwiazdami", to w 2026 roku weźmie udział w preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. A to jeszcze nie koniec rewelacji!

Roksana Węgiel za pomocą mediów społecznościowych przekazała, że razem z Michałem Kassinem, jej tanecznym partnerem, przejrzeli zadania od widzów na najbliższy odcinek "Tańca z Gwiazdami" i jedno zadanie przykuło ich uwagę.

Jeśli wygracie program, Taniec z gwiazdami, to zgłoś się do reprezentowania Polski na Eurowizji. - brzmiało zadanie.

Roksana nie zawahała się z odpowiedzią i stwierdziła, że w końcu "czuje się gotowa".

Jest to coś, do czego przymierzam się już od dłuższego czasu i myślę, że w końcu czuję się gotowa. Jeśli wygramy Taniec z Gwiazdami, zgłaszam się do preselekcji do Eurowizji w 2026 roku. Jezu, ale emocje, ja się tak stresuję. To jest tak wielkie wyzwanie. - przekazała Roksana.

19-latka przekazała, że jeśli jej się uda, to nie wystąpi sama.

Co jest jeszcze super? Michał wystąpi ze mną. Jeśli to wszystko się uda, Michał zatańczy ze mną w 2026 roku, jeśli oczywiście przejdę preselekcję, to wystąpimy dla was na Eurowizji. To jest szalone wyzwanie, ale podejmujemy się go. Ja czuje się już gotowa po programie, chyba też w szczególności przebyliśmy taką drogę, nawet pod względem choreograficznym, był ten progres. Także trzymajcie kciuki kochani i głosujcie. - dodała Roxie.

Chcielibyście zobaczyć Roksanę Węgiel na Eurowizji po raz kolejny?

