Roksana Węgiel od wielu tygodni skupiała się przede wszystkim na treningach i udziale w show "Taniec z Gwiazdami". Trzeba przyznać, że w programie od początku była faworyką do wygranej "Kryształowej Kuli". Widać to także po tym, że to m.in. właśnie ona przeszła do "Wielkiego Finału". Oprócz Roxie i Michała Kassina na parkiecie już w niedzielnym odcinku podczas finału zobaczymy Anitę Sokołowską i Jacka Jeschke i Julię Kuczyńską i Michała Danilczuka.

Roksana Węgiel przekazała informację dotycząca "Tańca z Gwiazdami"

Roksana Węgiel i Michał Kassin postanowili dodać nowe nagranie na swoich social mediach. Wszystko za sprawą tego, iż wczoraj odbyli oni ostatni trening do "Tańca z Gwiazdami". Dziś para odpoczywa, żeby jutro wystąpić ostatni już raz wspólnie na parkiecie tanecznego show. Widać, że zarówno Michał jak i Roxie bardzo polubili się zarówno jako taneczny duet, jak i osobiście. Niedawno para przekazała informację, że jeżeli uda się jej wygrać w finale, to w 2026 roku weźmie udział w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Myślę, że w końcu czuję się gotowa. Jeśli wygramy 'Taniec z Gwiazdami', zgłaszam się do preselekcji do Eurowizji w 2026 roku. Jezu, ale emocje, ja się tak stresuję. To jest tak wielkie wyzwanie. Podejmujemy się tego. Michał wystąpi ze mną, jeśli to wszystko się uda, jeśli przejdę preselekcje - wyjawiła Roksana Węgiel.

Ta informacja zapewne zmotywuje wielu fanów Roxie do głosowania na nią podczas kolejnego i ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Już jutro dowiemy się, czy para numer 5 wygra i czy Roxie spełni swoje kolejne ambitne zadanie.

Tym razem jednak późnym wieczorem piosenkarka dodała czarno-białe nagranie, które początkowo mogło zaniepokoić grono fanów. Zarówno Węgiel jak i Kassin postanowili upamiętnić swój ostatni trening i podkreślić, że to właśnie tego dnia miał on miejsce. Para wyjawiła, że była to najlepsze przygoda w ich życiu.

Właśnie skończyliśmy ostatni trening 'Tańca z Gwiazdami'. No to jest niesamowite, jak ten czas szybko minął. My się tutaj popłakaliśmy przed chwilą, rozkleiliśmy. Powspominaliśmy! Przepiękna przygoda na prawdę to było coś niesamowitego. Pewnie na takie ogólne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ale to było coś naprawdę pięknego. Ja nie mogę uwierzyć w to, że to jest nasz ostatni trening. Będziemy tęsknić za 'Tańcem z Gwiazdami'. - powiedziała na nagraniu Roxie.

Już jutro o godzinie 20.00 na Polsacie zobaczyć będzie można ostatni odcinek obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zapewne nie zabraknie emocji, a każda z par wykona aż po trzy tańce na parkiecie show.

