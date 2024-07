1 z 20

Za nami trzeci odcinek show "Idol" w Polsacie! Co się działo w odcinku, jakich uczestników zobaczyliśmy, kto przeszedł, a kto nie? Dowiecie się z naszej galerii! Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz oraz Wojciech Łuszczkiewicz byli dziś bardzo surowi!

Czy i tym razem w castingu wziął udział uczestnik, którego Polacy mogą kojarzyć z innego show? Przypominamy, że w poprzednim odcinku na castingu pojawił się Arek Kłusowski - znany wszystkim z programu "The Voice of Poland". Uczestnik bez problemów przeszedł do kolejnego etapu, ale jego występ w show wzbudził bardzo dużo emocji! Dlaczego? Widzowie show wypominali Ewie Farnej, że na wizji udawała, że nie zna Arka, a tak naprawdę już wcześniej z nim współpracowała, a nawet zaśpiewała piosenkę, którą on dla niej napisał! Piosenkarka tłumaczyła później, że materiał został tak wycięty, że nie pokazano, jak mówi jurorom, że zna Arka. Czy i dzisiejszy odcinek wzbudził tak dużo emocji? Zobaczcie zdjęcia uczestników z 3. odcinka "Idola" i naszą relację!